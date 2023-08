Internacional x Bolívar ao vivo: onde assistir ao jogo da Libertadores hoje

Inter e Bolívar se enfrentam nesta terça-feira (22), às 19h (horário de Brasília), no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América 2023. O palco da disputa será o Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. O confronto será transmitido ao vivo e online para assinantes da plataforma de streaming Paramount+ , que poderão assistir à partida na web, pelo PC, ou no aplicativo disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). Quem não assina o serviço pode aproveitar para se cadastrar e utilizar os sete dias gratuitos concedidos em todos os planos.

O time do Colorado vive um período de instabilidade. Nos últimos cinco jogos, a equipe só teve uma conquista: venceu o River Plate na Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o Inter não vence há oito disputas. Já o Bolívar vem de uma derrota contra o Athletico-PR, no jogo de volta das oitavas de final, mas guarda uma vantagem importante em relação ao adversário brasileiro: a altitude. Veja, a seguir, as possíveis escalações e saiba como acompanhar o confronto entre Inter e Bolívar ao vivo e online via Paramount+.

Inter enfrenta o Bolívar ao vivo hoje: partida é válida pelas oitavas de final Copa Libertadores 2023 — Foto: Reprodução/@r_duarte/Facebook Sport Club Internacional

Provável escalação do Bolívar

Lampe; Bentaberry, Ferreyra, Sagredo; Bejarano, Villamíl, Justiniano, Patito Rodríguez; Bruno Sávio, Chico e Ronnie Fernández.

Provável escalação do Inter

Rochet; Bustos, Vitão, Mecado, Renê; Johnny, Aránguiz, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e Enner Valencia.

Horário do jogo do Inter

O Inter joga nesta terça-feira (22), às 19h, no horário de Brasília. A partida é válida pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores 2023 e acontece no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. O próximo jogo, no Beira-Rio, está marcado para 29 de agosto.

Internacional x Bolívar ao vivo: como assistir ao jogo pelo Paramount+ no PC

Passo 1. Abra a página do Paramount+ ("paramountplus.com/home/", sem aspas) e faça login. Caso o banner da Libertadores não apareça na página inicial, clique na guia "Esportes", no topo da tela;

Para assistir às quartas de final da Libertadores, acesse o menu "Esportes" no site da Paramount+ — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 2. Deslize a tela até encontrar a seção "Conmebol Libertadores". Depois clique no banner do confronto entre Inter e Bolívar;

Clique no banner da transmissão ao vivo de Inter x Bolívar — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 3. Na hora da partida, clique no botão "Ver agora" para dar início à transmissão.

Paramount+ transmite o jogo do Inter ao vivo a partir das 19h — Foto: Reproduçãp/Júlia Silveira

Internacional x Bolívar ao vivo: como assistir ao jogo pelo Paramount+ no celular

Passo 1. Inicie o app do Paramount+ e faça login, se necessário. Caso não veja o destaque do campeonato da Conmebol, acesse a aba "Esportes". Em seguida, role a página e, no campo "Conmebol Libertadores", clique no jogo do Inter;

Disputa entre Inter e Bolívar também poderá ser assistida no aplicativo do Paramount+ — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 2. Na próxima tela, acione o botão "Ver agora" para a transmissão de hoje começar automaticamente na hora agendada.

Jogo do Internet será exibido às 19h no Paramount+ — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

