Internacional x Bolívar ao vivo: onde assistir ao jogo da Libertadores online

Internacional e Bolívar fazem, às 19h (horário de Brasília) desta terça-feira (29), o jogo de volta válido pelas quartas de final da Copa Libertadores da América 2023. Disputado no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), o duelo será transmitido ao vivo e online no Paramount+ para os assinantes do serviço. O streaming pode ser acessado em sua versão para o PC ou no aplicativo disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Novos assinantes podem usufruir de sete dias grátis válidos para o cadastro em todos os pacotes.