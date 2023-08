Internacional x River Plate ao vivo: onde assistir ao jogo da Libertadores

Internacional e River Plate se enfrentam, às 21h desta terça-feira (8), no segundo jogo das oitavas de final da Libertadores 2023. A partida será realizada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, com transmissão da ESPN, e poderá ser assistida ao vivo por assinantes do Star+, streaming que retransmite o sinal da emissora em tempo real. No jogo da ida, os argentinos venceram por 2 a 1, e agora os colorados precisam de uma vitória para avançar na competição. Confira, a seguir, como assistir ao confronto entre Internacional e River Plate na Libertadores e veja a possível escalação dos times.