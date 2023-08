iPhone desligando sozinho? 7 soluções para o celular que reinicia sem motivo

O iPhone e o iOS são conhecidos pelo funcionamento quase sem falhas ou travamentos, mas há quem se depare com o iPhone desligando sozinho sem um motivo aparente. Mesmo sendo um modelo novo e recém comprado, o celular da Apple também passa por problemas que podem ter origem no sistema ou na construção do aparelho.

As falhas podem ser no hardware, como é o caso de baterias com a saúde degradada, ou até mesmo no software, como um bug no iOS que impede o funcionamento correto do smartphone, fazendo com que o iPhone desligue sozinho mesmo com carga. Detectar a origem do problema é o primeiro passo para conseguir resolvê-lo, seja por conta própria, seja com um profissional especializado em uma loja de assistência autorizada.

iPhone pode desligar sozinho por vários motivos — Foto: Reprodução/Unsplash/Thom Bradley

Nas linhas a seguir, entenda os principais motivos para o iPhone estar desligando sozinho e descubra as soluções para resolver os problemas. Veja todos os tópicos que serão abordados:

Atualizar o iOS Verificar a saúde da bateria Verificar o recurso de Gerenciamento de Desempenho Atualizar os aplicativos Remover os aplicativos com falhas Voltar para as configurações de fábrica Travou? Faça uma reinicialização forçada

1. Atualizar o iOS

Nem todas as versões do iOS são distribuídas para todos isentas de falhas. Em algumas ocasiões, mesmo após uma longa bateria de testes feitos pela Apple, as atualizações podem chegar ao usuário final com falhas que causam travamentos, por exemplo. E a combinação entre o tipo de aparelho e a versão do iOS utilizada também pode ocasionar erros.

Por isso, é importante ficar atento à existência de updates para correções do iOS em uso, ou até novas versões do iOS, especialmente quando o iPhone está desligando sozinho, repentinamente. Para verificar, realize os seguintes passos:

Abra as configurações clicando no botão de "Ajustes"; Entre na janela “Geral”; Toque em “Atualização de Software”; Aguarde a verificação; Caso tenha alguma versão disponível, toque em “Baixar e Instalar”.

Agora é só aguardar a conclusão da atualização. E lembre-se: é preciso reiniciar o celular para concluir o processo de instalação. Caso o usuário deseje, é possível selecionar a opção de "Atualizações Automáticas" nesta mesma página.

Atualizações do iOS ajudam a corrigir falhas no iPhone — Foto: Reprodução/TechTudo

2. Verificar a saúde da bateria

A bateria é um dos componentes que mais se desgastam com o tempo. Segundo a Apple em uma página de suporte, “todas as baterias recarregáveis são consumíveis e têm vida útil limitada”. Dessa forma, o envelhecimento do componente tende a impactar o desempenho do iPhone, incluindo o desligamento repentino do smartphone.

Ainda de acordo com a fabricante, “com um estado de bateria com pouca carga, maior idade química ou temperaturas mais frias, é mais provável que os usuários enfrentem desligamentos inesperados”. Portanto, é importante ficar atento à saúde da bateria para, em caso de envelhecimento, poder trocá-la. Saiba como:

Abra as configurações do iPhone no ícone "Ajustes"; Escolha a opção “Bateria”; Selecione “Saúde da Bateria”; Verifique o percentual mostrado no campo "Capacidade Máxima".

Em caso de problemas com a bateria, o iPhone indicará a necessidade de troca da peça para recuperar o desempenho máximo.

Verifique a saúde da bateria do iPhone — Foto: Danilo Paulo/TechTudo

3. Verificar o recurso de Gerenciamento de Desempenho

Desde o iOS 11.3, a Apple oferece um recurso de Gerenciamento de Desempenho para o iPhone 6 até os modelos mais recentes, como o iPhone 14. O sistema disponibiliza uma análise automática que combina diversos fatores para controlar os recursos dinamicamente e evitar problemas no celular, podendo impactar na performance do mesmo.

O funcionamento do recurso varia de modelo para modelo. No caso das gerações mais novas do iPhone, a Apple informa que “os efeitos do gerenciamento de desempenho podem ser menos evidentes devido ao design de software e hardware mais avançado”. Para saber se o celular está com o desempenho reduzido devido ao mecanismo, acesse a saúde da bateria nas configurações do iPhone (como mostrado no tópico anterior).

Atualize os seus aplicativos na App Store — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Caso o gerenciamento tenha sido ativado pelo sistema após uma falha inesperada, será mostrada a mensagem no campo "Capacidade de Desempenho Máximo": "Este iPhone foi desligado inesperadamente porque a bateria não foi capaz de fornecer o pico de energia necessário. O gerenciamento de desempenho foi aplicado para ajudar a impedir que isto aconteça novamente. Desativar…"

Apesar de aparecer um botão ao final da mensagem, a Apple não recomenda desativar a função, já que ela trabalha de acordo com a necessidade da bateria do aparelho. A fabricante informa, ainda, que o recurso só é ativado de forma "forçada" depois de um primeiro episódio de desligamento inesperado.

4. Atualizar os aplicativos

Alguns aplicativos podem impactar no desempenho do celular. No geral, os apps tendem a causar travamentos inesperados e até mesmo o congelamento do smartphone. No entanto, apesar de ser um caso raro, alguns softwares problemáticos podem até mesmo causar o desligamento do aparelho.

Se você está enfrentando esse tipo de problema, tente atualizar o aplicativo que está causando os travamentos na App Store com os passos a seguir:

Acesse a loja App Store e toque sobre sua imagem de perfil, na parte superior da tela; É possível usar a opção "Atualizar tudo" para que todos os apps com updates sejam atualizados de uma só vez. Há também a opção para atualizar um app por vez. Para isso, toque sobre o botão "Atualização", ao lado da descrição do app.

O procedimento poderá resolver a falha, caso os desenvolvedores do app estejam cientes do incidente. Caso contrário, tente a solução oferecida no próximo tópico.

iPhone 14 Pro — Foto: Thassius Veloso/TechTudo

5. Remover os aplicativos com falhas

Nem todos os problemas são solucionados ao atualizar aplicativos. Em partes, isto pode acontecer caso um desenvolvedor não esteja ciente da falha, que possivelmente impacta um número pequeno de pessoas. Por isso, é importante avisá-los dos incidentes para que uma solução seja encontrada o quanto antes.

Enquanto a correção não acontece, você também pode desinstalar os aplicativos que estejam causando o desligamento repentino do celular. Isto ajuda a resolver o problema a curto prazo até que o aplicativo seja atualizado para resolver o bug. Você também pode procurar uma alternativa ao software, caso seja possível.

Para remover o aplicativo, basta pressionar sobre o ícone do mesmo durante alguns segundos, até que todos os ícones comecem a tremer na tela. Clique no "X" que aparece em cima do app que você deseja excluir. Em seguida, no pop-up que vai surgir, escolha a opção para apagar o app.

Pressione com o dedo o app que você gostaria de apagar e isso vai fazer com que os widgets comecem a balançar com um X em cima — Foto: Gabriella Fiszman/ TechTudo

6. Voltar para as configurações de fábrica

A medida mais drástica da lista é redefinir o iPhone para as configurações de fábrica. Isso porque a ação apaga todos os dados do celular, desde fotos, documentos, senhas até os aplicativos baixados. Sendo assim, é importante confirmar se há um backup recente dos seus arquivos salvo no iCloud. Para executar a redefinição é simples:

Vá até os “Ajustes” do iPhone; Em seguida clique na opção “Geral”; Selecione o botão de “Transferir ou Redefinir o iPhone”; Escolha a opção “Apagar Conteúdo e Ajustes” e confirme que deseja apagar.

Acesse os ajustes do dispositivo, clique sobre "Geral" e, depois, em "Transferir ou Redefinir o iPhone" — Foto: Reprodução/Clara Fabro

7. Travou? Faça uma reinicialização forçada

Alguns bugs do iPhone podem impedir o uso do aparelho e, consequentemente, dificultar que o usuário faça qualquer dica mostrada até aqui. Por isso, uma solução mais imediata é forçar a reinicialização do celular. O método costuma ser eficiente em casos mais simples, não apaga nenhum dado do celular e a ação é diferente dependendo do modelo. Veja como reiniciar o iPhone:

iPhone 6S , iPhone 6S Plus ou anterior: Pressione o botão lateral (ligar/desligar) e o botão “Home/Início” ao mesmo tempo e os mantenha pressionados por alguns segundos. Solte os botões quando aparecer o logotipo da Apple.

Pressione o botão lateral (ligar/desligar) e o botão “Home/Início” ao mesmo tempo e os mantenha pressionados por alguns segundos. Solte os botões quando aparecer o logotipo da Apple. iPhone 7 ou iPhone 7 Plus : Segure o botão lateral (ligar/desligar) e o de “Diminuir Volume” ao mesmo tempo. Solte quando aparecer o logotipo da Apple.

Segure o botão lateral (ligar/desligar) e o de “Diminuir Volume” ao mesmo tempo. Solte quando aparecer o logotipo da Apple. iPhone 8 ou versões posteriores: Primeiro, clique e solte rapidamente o botão de “Aumentar Volume”. Agora, pressione e solte rapidamente o botão “Diminuir volume”. Por último, pressione e segure o botão lateral (ligar/desligar) até que apareça o logotipo da Apple.

Ação para reiniciar um iPhone X ou modelo superior — Foto: Luciana Maline/TechTudo

Com informações de Apple

