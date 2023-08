James Webb ao vivo: saiba como acompanhar o telescópio pelo site da NASA

É possível acompanhar o James Webb ao vivo pela Internet. Lançado em dezembro de 2021, o maior telescópio espacial da NASA orbita o Sol a 1,5 milhões de quilômetros de distância da Terra, com o objetivo de estudar e entender a evolução do universo e do sistema solar. A ideia é de que ele complemente as descobertas do Hubble. Por ser capaz de cobrir grandes comprimentos de onda, o observatório permite que, pela primeira vez, os humanos realizem uma "viagem no tempo" e explorem as primeiras estrelas e galáxias do universo. Veja como acompanhar as descobertas do James Webb pelo site oficial.