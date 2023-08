LDU x São Paulo ao vivo: onde assistir ao jogo da Sul-Americana online

LDU e São Paulo se enfrentam, às 19h (horário de Brasília) desta quinta-feira (24), na primeira partida das quartas de final da Copa Sul-Americana 2023. O jogo acontece no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador e contará com transmissão ao vivo e online para os assinantes do Star+ — que retransmite a programação do canal ESPN. O serviço de streaming é pago (custando a partir de R$ 40,90 por mês) e pode ser acessado na web pelo PC ou no aplicativo disponível para celulares Android e iPhone (iOS).