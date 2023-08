Live do Lula hoje: onde assistir às Conversas com o Presidente ao vivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faz live semanais toda terça-feira, às 8h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial no YouTube. A “Conversa com o Presidente” é apresentada pelo jornalista Marcos Uchôa e tem como pauta assuntos como economia, saúde, educação, cultura e meio ambiente. Entre um ou outro comentário sobre política, também há espaço para temas mais leves: na última live, por exemplo, que foi ao ar excepcionalmente na segunda-feira (14), o político fez até analogia entre a diplomacia brasileira e o desempenho do Botafogo, atual líder do Campeonato Brasileiro de 2023 .

Em defesa da paz na Ucrânia, Lula citou o Glorioso como símbolo do povo brasileiro, feliz e pacífico: "[O Botafogo] não tem nenhum supercraque, mas os jogadores jogam com alegria, unidos". O TechTudo te ensina, a seguir, como assistir às lives semanais do presidente pelo canal oficial do YouTube. Vale dizer que os conteúdos ficam gravados na página.

Lives do presidente Lula vão ao ar todas as terças-feiras, por volta das 8h — Foto: Divulgação/Ricardo Stuckert/Presidência da República

📝 Seu celular está descarregando mais rápido que o normal? Entenda a questão no Fórum TechTudo

Como assistir ao programa do presidente Lula ao vivo hoje

Passo 1. Abra o YouTube (https://www.youtube.com/) e, na aba de pesquisa, busque por "Conversas com o presidente". O primeiro canal sugerido será o oficial de Lula (https://www.youtube.com/@LulaOficial). Toque sobre ele;

Live do Lula ao vivo: para assistir, busque pelo canal do político no YouTube — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 2. No horário da live - ou seja, às 8h -, o vídeo ao vivo ficará disponibilizado sob o nome de "Conversa com o Presidente". Toque sobre ele, e o conteúdo será reproduzido automaticamente. Lembrando que os programas ficarão gravados e disponíveis no canal para quem quiser assistir depois.

Live do Lula ao vivo: para ver o Conversa com o Presidente, toque na aba "Ao vivo" — Foto: Reprodução/TechTudo

Ainda, vale dizer que as conversas também são transmitidas no Facebook e no X (antigo Twitter) de Lula e nos canais no YouTube da TV Brasil (https://www.youtube.com/@tvbrasil) e do Palácio do Planalto (https://www.youtube.com/@Presidencia_do_Brasil).

SAIBA: A conta de luz está cara? 3 aparelhos smarts que vão te ajudar a economizar