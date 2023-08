Lua Azul 2023: veja dia, horário, curiosidades e como assistir online

A Lua Azul, a maior e mais brilhante lua cheia do ano, acontece nesta quarta-feira (30) — e será possível assistir a uma transmissão gratuita e dedicada ao evento diretamente pelo YouTube . O nome do fenômeno se deve ao fato de que será a segunda lua cheia do mês, ou seja, o astro não ficará azul de verdade. No entanto, é possível que ele esteja mais brilhante por se tratar de uma superlua (quando o satélite atinge o ponto mais próximo da Terra, ficando maior e mais luminoso). O espetáculo natural estará visível em todas as regiões do planeta, com início previsto para 22h35 no horário de Brasília.

Quem quiser acompanhar com mais detalhes também poderá assistir a transmissão do evento no canal do The Virtual Telescope Project, no YouTube (www.youtube.com/@GianMasiVirtualTelescope). Fundado pelo astrofísico Gianluca Masi, o projeto é a principal instalação de transmissão de eventos astronômicos ao vivo. A seguir, entenda a história por trás do nome do fenômeno e saiba como ver a Lua Azul 2023 online ao vivo.

Saiba como acompanhar a Lua Azul de Agosto de 2023 pelo YouTube — Foto: Reprodução/Nasa

📝 Como tirar foto da lua com o celular? Veja no Fórum do TechTudo

Que dia e hora vai ser a Lua Azul 2023?

A chamada "Lua Azul” acontece nesta quarta-feira (30), a partir de 22h35 no horário de Brasília, e poderá ser observada em todas as regiões do planeta. O fenômeno será visível a olho nu, sem o uso de qualquer instrumento, e deve durar a noite toda. Lembrando que quem perder o acontecimento terá que esperar bastante por uma nova chance: a próxima superlua azul só deve aparecer em 2032, segundo a Nasa.

Por que a lua "fica azul"? O astro realmente muda de cor?

Quando duas luas cheias acontecem em um mesmo mês, a segunda delas recebe o nome de "Lua Azul". O apelido curioso vem de uma expressão da língua inglesa: "once in blue moon" (ou "uma vez a cada lua azul", em livre tradução). Ou seja, significa que se trata de um acontecimento muito raro e não que a lua realmente mudará de cor. O astro só aparece com a coloração azulada em situações específicas, quando erupções vulcânicas ou incêndios florestais geram muita fumaça e poeira na atmosfera, modificando o tom da luz refletida pela lua, por exemplo.

Como assistir à Lua Azul 2023 online?

Passo 1. Entre no canal do The Virtual Telescope Project e clique na seção “Ao Vivo”;

Usuário deve acessar canal do The Virtual Telescope Project no YouTube e clicar no menu "Ao Vivo" — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 2. Selecione a transmissão relativa à Lua Azul 2023 ou clique no botão "Receber Notificações", que aparece abaixo do vídeo;

Selecione o vídeo sobre a Lua Azul 2023 ou clique no botão "Receber Notificações" — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 3. Para finalizar, clique no botão "Receber Notificações" para ser lembrado de quando o evento começa.

Ative a notificação para assistir a Lua Azul 2023 — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Pronto. Agora você já sabe como assistir online à maior lua cheia do ano. Aproveite as dicas e receba a notificação para lembrar de acompanhar o fenômeno no YouTube.

Com informações de Space.com e Época Negócios.

Veja também: ChatGPT: 5 truques que você deveria testar no chatbot da OpenAI