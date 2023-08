Marvel Snap: como ver a tier list de melhores decks atualizada

Marvel Snap é um jogo de cartas inspirado nos personagens da Marvel Comics. Com uma grande variedade de cartas, o título apresenta uma gameplay intuitiva e dinâmica. Por disponibilizar diversos heróis e vilões, o game conta com um meta representado por baralhos distintos e, para subir nas ranqueadas, é importante conhecer a força desses decks. O card game é grátis e está disponível para celular Android , iPhone ( iOS ) e PC (via Steam ).

A seguir, o TechTudo elaborou um passo a passo ensinando como acessar e analisar tier lists em três plataformas diferentes. Todas as páginas estão em inglês, mas é possível aprender como traduzi-las neste passo a passo. Vale lembrar que os conteúdos do sites são atualizados recorrentemente, o que ajuda na hora de montar um baralho atualizado.

Marvel Snap é um jogo de cartas gratuito disponível para celulares Android, iPhone e PC (Steam) — Foto: Reprodução/Steam

Como acessar e analisar a tier list no Marvel Snap Zone

Passo 1. Acesse o site Marvel Snap Zone através do seguinte link (https://marvelsnapzone.com/) e procure por "Tier List". A aba está localizada no segundo menu superior. Confira a imagem abaixo:

Ao acessar o Marvel Snap Zone, você verá dois menus no topo da página. Procure por "Tier List" — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Passo 2. Ao passar o seu cursor por cima da aba "Tier List", aparecem algumas opções. Clique em "Latest Meta Tier List". Depois que fizer isso, você é redirecionado para a página da imagem a seguir:

Ao selecionar "Latest Meta Tier List", você será redirecionado para a página da imagem acima — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Passo 3. Note que há alguns artigos. Entre eles estão o "Marvel Snap Conquest Meta Tier List" e o "Marvel Snap Ranked Meta Tier List". Ao escolher entre os dois modelos, você é redirecionado para a página dos melhores baralhos da conquista ou da ranqueada. No exemplo abaixo, o site mostra os decks mais populares das rankeds:

No Marvel Snap Zone, é possível ver uma variedade de baralhos que estão fortes no meta atual — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Passo 4. Você pode rolar a página para encontrar mais informações sobre o baralho desejado. É possível clicar também diretamente no deck na listagem. O site disponibiliza pequenos guias sobre como jogar com as cartas, substituições de certos cards e combos, por exemplo.

Ao rolar a página no Marvel Snap Zone, você encontra mais informações sobre o baralho exibido na tela — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Como acessar e analisar a tier list no Untapped.gg

Passo 1. Acesse o site Untapped.gg através do link a seguir (https://snap.untapped.gg/) e selecione, no menu superior, a aba "Meta";

O Untapped.gg é outro site que disponibiliza tier lists do Marvel Snap — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Passo 2. Ao acessar a aba "Meta", você é redirecionado para a página da imagem abaixo. Nela, há uma extensa lista com baralhos dos tiers A, B, C e até mesmo D. É possível analisar informações como winrate, popularidade e cartas mais populares. Ao clicar em algum arquétipo, o site exibe a listagem completa do deck;

Ao clicar na aba "Meta" do Untapped.gg, você é redirecionado para a tela da imagem acima — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Como acessar e analisar a tier list no Mobalytics

Passo 1. Acesse o site por meio do link a seguir (https://mobalytics.gg/blog/marvel-snap/). Logo no início da página, você encontra a tier list;

O site Mobalytics disponibiliza informações de diversos jogos, como: League of Legends (LoL), Teamfight Tactics (TFT) e Marvel Snap — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Passo 2. Ao clicar na tier list, uma nova página se abre no seu computador: nela, é possível analisar uma longa listagem com os baralhos mais fortes do meta atual. Ao longo do texto, você encontra informações como o custo das cartas do deck, comentários sobre o baralho, listas de substituições e o código da lista;