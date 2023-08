Mega-Sena 2617 acumula em R$ 60 milhões; veja como apostar pelo celular

Apostar na Mega-Sena para o concurso 2.617 é algo que pode ser feito diretamente pelo celular, usando o aplicativo Loterias Caixa no Android e iPhone (iOS). Pelo app, o usuário pode escolher as dezenas desejadas ou ainda optar pela modalidade “Surpresinha”, em que o sistema escolhe números aleatórios para completar o jogo. O bilhete de seis dezenas custa R$ 5, e pagamento é feito online com cartão de crédito. Vale dizer que, para apostar pelo app, é preciso gastar pelo menos R$ 30 em bilhetes.