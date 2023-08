Microsoft Math Solver: como resolver problemas matemáticos pelo PC

Saiba como utilizar o Microsoft Math Solver no PC e no celular — Foto: Reprodução/Unsplash/Scott Graham

Como usar o Microsoft Math Solver para resolver problemas matemáticos no PC

Passo 1. Na página inicial do site Microsoft Math Solver (https://math.microsoft.com/pt), digite um problema matemático na caixa de textos e clique em "Resolver". Caso prefira, selecione um dos exemplos disponíveis no site;

O Microsoft Math Solver permite que o usuário explore diferentes problemas de matemática — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 2. Na página seguinte, é possível conferir o resultado junto a diferentes informações relacionadas à resposta, como um passo a passo com a solução — que pode ser expandido ao clicar no botão "Ver etapas da solução" — e um gráfico que representa a equação. Esses dados podem variar a depender do problema matemático apresentado;

Respostas fornecidas pelo Microsoft Math Solver — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 3. À direita da tela, é possível conferir outros exemplos de problemas matemáticos que podem ser explorados pelo usuário. À esquerda, existem quatro tópicos — Pré-Álgebra, Álgebra, Trigonometria e Cálculo —, que direcionam para questões sobre outros assuntos. Por exemplo, clique na opção "Pré-Àlgebra" e, em seguida, em "Máximo Fator Comum";

Confira o menu de tópicos presente no Microsoft Math Solver — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 4. Na página seguinte, o site exibe questões do assunto selecionado, além de um questionário que pode ser respondido pelos usuários;

É possível testar seus conhecimentos com os questionários presentes no Microsoft Math Solver — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 5. Abaixo dos tópicos, à esquerda da tela, é possível conferir alguns exemplos de diferentes calculadoras. Clique em "Calculadora de álgebra";

O Microsoft Math Solver possui diferentes estilos de calculadoras — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 6. Aqui, o usuário pode utilizar a calculadora que selecionou e fazer todas as operações que ela permite;

Um dos estilos de calculadora presentes no Microsoft Math Solver — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 7. Ao terminar de explorar os recursos da calculadora, é possível testar os seus conhecimentos com o botão "Prática", presente na parte superior do site.

É possível testar seus conhecimentos com o modo prática do Microsoft Math Solver — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Microsoft Math Solver: como utilizar o app

O aplicativo do Math Solver conta com algumas funções extras em relação à versão web. Ele permite resolver equações a partir de fotos capturadas com a câmera ou, até mesmo, desenhar problemas matemáticos no app.

Passo 1. Busque por "Microsoft Math Solver" na loja de aplicativos do seu dispositivo e faça o download do recurso. Ao finalizar a instalação, toque em "Abrir";

O Microsoft Math Solver pode ser baixado pela loja de aplicativos do celular — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 2. Na tela inicial, ao selecionar "Tirar sua própria foto", o usuário pode capturar um problema matemático com a câmera do seu smartphone;

O Microsoft Math Solver pode identificar porblemas matemáticos através da câmera do dispositivo — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 3. No menu superior, ao lado da câmera, encontra-se o recurso "Desenhar". Com ele, é possível fazer o desenho de uma equação e resolvê-la diretamente pelo app. Ao finalizar, toque na opção "voltar" para retornar à tela anterior;

É possível desenhar equações no Microsoft Math Solver — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 4. De volta à tela inicial, utilize o botão "Tipo" para ter acesso a uma calculadora manual. O usuário pode digitar suas dúvidas matemáticas no recurso para que o resultado seja exibido em tempo real. Caso queira uma resposta mais detalhada, basta clicar no ícone de "Enviar" para ver o passo a passo da solução do problema;

Calculadora presente no Microsoft Math Solver — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 5. De volta à tela principal, selecione as três barras presentes no canto superior esquerdo da tela para ter acesso aos demais recursos do aplicativo. A aba "Indicadores" armazena as principais anotações salvas pelo usuário;

O aplicativo do Microsoft Math Solver possui funções semelhantes a versão Web — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 6. Na aba seguinte, "Histórico", é possível visualizar as operações recentes feitas no app. Caso queira limpar o histórico, basta tocar na opção "Limpar tudo";

O Microsoft Math Solver possui um histórico que armazena todas as operações realizadas pelo usuário — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 7. Por fim, na aba "Testes", é possível ter acesso a exercícios diários preparados pelo app. Isso também acontece na opção "Exemplos", em que estão disponíveis diferentes exemplos de equações.

É possível acessar diferentes operações e testar seus conhecimentos através do Microsoft Math Solver — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Pronto! Agora você sabe como utilizar o Microsoft Math Solver no PC e no celular. Aproveite a dica para utilizar a ferramenta como apoio nos seus estudos.

