Minhas Importações nos Correios: veja compras internacionais no site e app

Minhas Importações nos Correios é a área destinada para acompanhar encomendas internacionais no site e no aplicativo do Correios. A ferramenta é interessante para usuários conferirem possíveis taxações e o prazo de entrega dos produtos. Como o programa Remessa Conforme do Governo Federal entrou em vigor nesta terça-feira (1), é possível obter isenção de impostos nas compras US$ 50 apenas em lojas online que aderirem à iniciativa. Clientes de empresas que estiverem fora do programa precisam ficar atentos a possíveis taxações. O prazo de pagamento de tributos também foi reduzido de 30 para 20 dias. Por isso, em caso de solicitação de alguma pagamento, é importante conferir as datas para evitar que a sua encomenda seja devolvida para o exterior. A seguir, confira como fazer a consulta de importações nos Correios.