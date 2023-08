MyHeritage: IA diz quando fotos antigas foram tiradas; saiba usar

É possível estimar o ano em que fotos antigas foram tiradas com o recurso PhotoDater, do site MyHeritage. A ferramenta utiliza inteligência artificial (IA) para analisar as imagens, levando em consideração detalhes como cores, elementos e qualidade da foto. Os usuários podem fazer o upload de uma fotografia sem data e, com poucos cliques, receber uma estimativa de sua idade — segundo o site, 60% das imagens tiveram resultados com até cinco anos de margem de erro. A seguir, veja como utilizar o PhotoDater no site do MyHeritage.