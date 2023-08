Newell's Old Boys x Corinthians ao vivo: onde assistir ao jogo hoje

Newell's Old Boys e Corinthians fazem, às 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (8), a segunda partida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023. O confronto, marcado para o Estádio El Coloso del Parque, na Argentina, será transmitido ao vivo e online para os assinantes do Star+ , por meio do sinal do canal ESPN . A plataforma de streaming é paga e pode ser assinada em sua versão web ou no aplicativo disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ).

No primeiro jogo, o Timão venceu pelo placar de 2 a 1. Agora, só precisa de um empate para avançar de fase. Vale lembrar que o SBT, também, transmite a partida gratuitamente na TV aberta. Confira, a seguir, os prováveis times e como acompanhar o confronto decisivo entre Newell's Old Boys e Corinthians ao vivo e online para os assinantes do Star+.

Newell's Old Boys x Corinthians ao vivo hoje: segundo jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023 será transmitido online no Star+ — Foto: Reprodução/Facebook Newell's Old Boys

Provável escalação do Newell's Old Boys

Lucas Hoyos, Jherson Mosquera (Armando Méndez,) Gustavo Velázquez, Guillermo Ortiz, Ángelo Martino, Iván Gómez, Juan Sforza, Cristian Ferreira (Marcos Portillo), Brian Aguirre, Jorge Recalde e Ramiro Sordo.

Provável escalação do Corinthians

Cássio, Bruno Méndez, Gil, Murillo, Matheus Bidu, Maycon, Fausto Vera (Ruan Oliveira), Matheus Araújo, Adson, Guilherme Biro (Wesley) e Yuri Alberto.

Newell's Old Boys x Corinthians ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Acesse o site do Star+ ("starplus.com/pt-br/home", sem aspas) e faça login. Em seguida, pressione o banner do jogo do Corinthians. Caso ele não esteja disponível, escolha a aba do canal "ESPN";

No star+, torcedor precisa acessar a seção do canal ESPN para assistir a transmissão da Copa Sul-Americana ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Nesta etapa, encontre a seção "Esportes" e toque no ícone de bola de futebol;

Prosseguir no processo é possível após selecionar o ícone de bola de futebol — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Agora, em "Conmebol Sudamericana", pressione o destaque da partida decisiva;

Com o banner correto escolhido, público tem acesso à transmissão ao vivo de Newell's Old Boys x Corinthians ao vivo no Star+ — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. No horário de início, a transmissão ao vivo de hoje começará automaticamente.

Transmissão ao vivo das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023 hoje começa às 21h30 online, no Star+ — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Newell's Old Boys x Corinthians ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Abra o app do Star+ e faça login. A seguir, toque no destaque do jogo do Corinthians. Se ele não surgir, vá na guia da "ESPN". Então, selecione o ícone de bola de futebol;

Newell's Old Boys vs Corinthians tem transmissão ao vivo e online passando no celular, por meio do app do Star+ — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Agora, escolha "Conmebol Sudamericana" e toque no banner do confronto entre Newell's Old Boys e Corinthians para que a transmissão seja iniciada na hora prevista.

Após tocar no destaque do confronto entre Newell's Old Boys e Corinthians, torcedor acompanha a transmissão ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

