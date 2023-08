Nubank: como fazer cartão virtual que expira em 24 horas

A Nubank lançou um cartão de crédito virtual temporário que expira em 24 horas. A novidade que entrou em vigor na segunda-feira (7) tem o objetivo aumentar a segurança dos clientes estará disponível para todos os usuários gradualmente nos próximos meses. Com limite de crédito e opções de parcelamento iguais às do cartão principal, a opção temporária poderá ser usada em compras online em sites e aplicativos. A seguir, confirma mais detalhes do recurso e como ativá-lo no app do banco virtual.

Nubank lança cartão virtual temporário — Foto: Divulgação/Nubank

Como funciona o cartão temporário do Nubank?

Gastos com o cartão temporário são incluídos na fatura junto com as compras dos outros cartões, e o cliente pode verificar o tempo restante para utilizar a versão de curta duração na tela de gerenciamento de cartões no app. Após expirar, o temporário será excluído automaticamente e o usuário recebe uma notificação da ação.

A criação do cartão virtual será instantânea, o que torna a opção ainda mais rápida e prática. Assim, basta copiar os dados do cartão temporário para usá-lo, preservando as informações bancárias do cartão principal. É importante ressaltar que esse cartão virtual não é compatível com carteiras digitais e não é recomendado para compras recorrentes. Como expira após 24 horas, quaisquer tentativas de compra serão negadas após este prazo. Confira o passo a passo para gerar o seu cartão virtual Nubank temporário.

Como fazer cartão virtual que expira em 24 horas?

Passo 1. Acesse a página inicial do app Nubank e selecione a opção “Meus Cartões”. Depois, clique em “Criar cartão virtual temporário”.

Abra o app Nubank para iniciar o processo e criar seu cartão virtual temporário — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Passo 2. Selecione o botão “Criar cartão temporário” e insira a sua senha de 4 dígitos para confirmar a solicitação.

Toque na opção "Cartão temporário" no app Nubank — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Passo 3. Aguarde alguns segundos enquanto o cartão é gerado, e após a confirmação, clique sobre o cartão temporário para ver os seus dados.

Na tela seguinte do seu Nubank você já pode conferir os dados do seu cartão virtual temporário — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Com informações de Nubank.

