Olimpia x Fluminense ao vivo: onde assistir ao jogo da Libertadores online

Olimpia e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (31) no segundo jogo das quartas de final da Libertadores 2023. A partida será realizada no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, às 21h30, no horário de Brasília. O jogo terá transmissão da ESPN, mas os torcedores também poderão assistir ao vivo pelo Star+, que retransmite a programação da emissora online em tempo real. No duelo de ida, o tricolor carioca venceu por 2 a 0, e avança para as semifinais mesmo se perder por um gol de diferença hoje. Confira, a seguir, como assistir a Olimpia e Fluminense ao vivo no PC e no celular.