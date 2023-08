Palmeiras x Atlético-MG ao vivo: onde assistir ao jogo da Libertadores hoje

Palmeiras e Atlético-MG se reencontram, às 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (9), no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2023. Disputada no Estádio Allianz Parque, em São Paulo, a partida será transmitida ao vivo e online na TV Globo, com sinal aberto sendo disponibilizado gratuitamente no Globoplay. Para acompanhar no streaming, os torcedores que já possuem uma Conta Globo devem acessar o serviço em sua versão web ou no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). Novos usuários podem se registrar de forma simples, bastando usar e-mail e senha ou reaproveitar os dados de uma conta do Facebook, do Google ou da Apple.