Palmeiras x Vasco ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

O Palmeiras recebe o Vasco, às 18h30 (horário de Brasília) deste domingo (27), em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Disputado no Estádio Allianz Parque, a partida terá transmissão ao vivo na TV fechada pelo Premiere , com sinal em tempo real transmitido pelo Globoplay . Interessados deve entrar no streaming pelo PC ou no aplicativo disponível para Android e iPhone ( iOS ). Porém, é preciso ser assinante do pacote "Globoplay e Premiere”, cuja assinatura está custando R$ 69,90 no pagamento mensal e R$39,90 no formato promocional anual.

Atual vice-líder do campeonato, O Palmeiras segue na busca para se aproximar do líder Botafogo. Já o Vasco, tenta vencer para continuar sonhando em sair da zona de rebaixamento. Confira, a seguir, os possíveis titulares e como acompanhar Palmeiras x Vasco ao vivo e online no Globoplay.

Palmeiras x Vasco ao vivo hoje: partida do Brasileirão 2023 será transmitida no Globoplay — Foto: Reprodução/Facebook Palmeiras

Provável escalação do Palmeiras

Weverton, Mayke (Marcos Rocha), Luan, Murilo, Piquerez, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga, Artur, Jhon Jhon (López) e Rony.

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim, Robson Bambu, Medel, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Gabriel Pec, Serginho e Vegetti.

Palmeiras x Vasco ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Abra a página do Globoplay ("globoplay.globo.com", sem aspas). A seguir, vá no canto superior direito e toque no ícone de avatar para fazer login com uma Conta Globo ou se tornar assinante do serviço;

No Globoplay, telespectador deve fazer login com seu cadastro na Conta Globo ou assinar um pacote com o Premiere — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Nesta etapa, clique na guia "Agora na TV" para visualizar as atuais transmissões ao vivo disponíveis na plataforma;

Após acessar a aba "Agora na TV", torcedor pode ver as transmissões ao vivo disponíveis no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Na hora do jogo, pressione no campo de “Esportes” e dê um clique no canal Premiere para que a transmissão de hoje comece automaticamente.

Público precisa entrar na área "Esportes" para achar e selecionar o canal Premiere ao vivo no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Palmeiras x Vasco ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Entre no app do Globoplay e, logo na parte superior direita, pressione o ícone do avatar. Então, faça login com uma Conta Globo ou adquira uma assinatura do serviço;

Palmeiras vs Vasco tem transmissão ao vivo e online disponível para os assinantes do Globoplay, via app para celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Em seguida, toque no botão "Agora" para descobrir quais as transmissões ao vivo disponíveis. No horário previsto, acesse a área "Esportes" e toque no canal Premiere. Assim, a transmissão será iniciada.

Espectador vai no campo "Esportes" para escolher o sinal do canal Premiere no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

