Plant Parent: app ajuda a cuidar das suas plantas; veja como usar

O aplicativo Plant Parent pode ser uma opção para cuidar de plantas e jardins domésticos. Disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), o programa facilita a rotina de cuidados e possibilita identificar mais de 7 mil espécies de plantas utilizando a câmera do smartphone. O app está disponível no idioma português e conta com um plano gratuito de testes.

Além de identificar as espécies e saber quais medidas devem ser tomadas com cada uma, o programa conta com função que diagnostica doenças que podem acometer as plantas. Além disso, o software disponibiliza guias com cursos que ensinam cuidados básicos. Confira a seguir como baixar e usar o Plant Parent.

Como baixar e acessar o Plant Parent

Passo 1. Na loja de aplicativos do seu smartphone, procure por Plant Parent no campo de buscas. O app está disponível para download em celulares Android e iPhone (iOS). Instale o app e selecione “abrir”.

Passo 2. Após abrir o aplicativo pela primeira vez, selecione a opção “Continuar” para concordar com os termos de uso do Plant Parent. Feito isso, na próxima tela será possível escolher o plano de uso com assinaturas mensais a partir de R$ 14,99. Clique em "Cancelar" no canto superior direito da tela para prosseguir com o teste gratuito. Não há necessidade de efetuar um cadastro.

Como utilizar o Plant Parent

Passo 1. Ao abrir o aplicativo, surgirá as opções "Digitalizar Agora" ou "Talvez mais Tarde". Para começar a usar o programa, selecione "Digitalizar Agora" e, na sequência, conceda acesso para o programa acessar a câmera.

Passo 2. Na próxima tela será aberta a câmera do smartphone para escanear a planta. Se preferir, utilize o zoom para aproximar a imagem ou ligue o flash. Lembre-se de enquadrar a foto dentro dos limites propostos.

Passo 3. Após fazer o escaneamento, o aplicativo identificará a planta, informando o nome e a espécie. Clique em “+ Adicionar Planta” para armazenar a pesquisa em uma pasta de acordo com o local em que a planta se encontra. Escolha o cômodo ou crie um na opção “Local personalizado”.

Passo 4. Na seção “Minhas Plantas”, localizada no canto inferior direito do menu principal, é possível visualizar todas as plantas que foram identificadas pelo app e salvas. Selecione a planta desejada para obter informações e dicas de irrigação e fertilização.

Passo 5. No menu principal também é possível acessar a seção de lembretes. Ela está localizada no canto inferior esquerdo, no primeiro ícone. Ao clicar sobre a opção, é possível ter acesso a tarefas que precisam ser realizadas, como irrigar a planta.

Passo 6. No segundo ícone do menu principal é possível acessar a parte de diagnóstico de doenças das plantas. Para isso, basta selecionar o botão "Diagnóstico Automático", escanear a planta e visualizar o resultado na tela. Abaixo, o app também reúne algumas das doenças mais comuns em flores, caules, folhas e outas partes do vegetal.

Passo 7. O quarto ícone do menu principal refere-se ao "Guia de Cuidados". Nele, é possível encontrar dados e dicas de cuidados das plantas e flores mais buscadas no app. O usuário também pode pesquisar plantas específicas no campo “Pesquisar Curso de Cuidados”.

