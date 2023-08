Próximo jogo da Bia Haddad: onde assistir à atleta no US Open 2023

É possível assistir aos jogos da tenista Bia Haddad no US Open 2023 ao vivo pela Internet. A atleta, que é o grande destaque brasileiro na competição, ocupa o 19º lugar no ranking feminino da Women's Tennis Association (WTA), ou Associação de Tênis Feminino em português. As partidas do torneio podem ser vistas no PC e no celular tanto no Star+ quanto no Globoplay + Canais, streamings que retransmitem os sinais da ESPN e do Sportv para assinantes. A seguir, veja os resultados e os próximos confrontos da tenista brasileira Beatriz Haddad Maia.