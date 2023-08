Qual foi a primeira imagem do James Webb? Saiba ver todas as fotos online

A primeira imagem do James Webb foi liberada em 2022 e revelou uma visão profunda capturada em infravermelho pelo telescópio. Atualmente, o equipamento orbita um ponto específico nomeado de Sol-Terra L2 Lagrange, que se encontra a 1,5 milhões de quilômetros da terra. O TechTudo preparou este passo a passo para auxiliar os usuários que desejam conhecer as fotos registradas pelo telescópio espacial. Saiba tudo nas próximas linhas.

Passo 1. Na página inicial do James Webb no site da NASA (https://www.jwst.nasa.gov/index.html), clique em "1st Images";

Passo 2. Na página seguinte, o usuário é direcionado para um álbum no site Flickr com as primeiras imagens registradas pelo James Webb em 2022. Para visualizar as imagens, basta rolar a tela e clicar sobre a foto que deseja ver;