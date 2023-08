Recadastramento do Bilhete Único RJ: veja como fazer no app e no site

O Rio de Janeiro está realizando o recadastramento do Bilhete Único Intermunicipal para adequar o benefício ao limite de renda de R$ 3.205,20 por mês. A primeira fase da ação começou no dia 2 de agosto e termina na quinta-feira (31). Em um primeiro momento, a atualização do cadastro é voltada para passageiros nascidos em janeiro, fevereiro e março. A partir de setembro, é a vez daqueles nascidos no segundo trimestre, e assim o cronograma segue até novembro. Usuários podem fazer o recadastramento pelo aplicativo Riocard Mais, no site ou pelo atendimento via WhatsApp. A seguir, confira detalhes sobre a mudança e o passo a passo para garantir o benefício.