Resultado da Mega-Sena 2.624 é liberado em sorteio; saiba ver online

O resultado da Mega-Sena 2.624 foi divulgado na noite desta quinta-feira (24) pela Caixa Econômica Federal. O sorteio aconteceu em evento realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e premiará o ganhador com R$ 5,5 milhões. Os números sorteados foram divulgados em transmissão ao vivo no canal da Caixa no YouTube, mas é possível conferir as dezenas por meio do site oficial do banco no computador e no celular. As dezenas sorteadas são 31 58 05 52 37 47. A seguir, veja como assistir à transmissão do sorteio da Mega-sena.