São Paulo x Corinthians ao vivo: onde assistir à semifinal da Copa do Brasil

São Paulo e Corinthians fazem, às 19h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (16), a partida de volta da fase semifinal da Copa do Brasil 2023. Já com ingressos esgotados, o duelo ocorre no Estádio Morumbi, em São Paulo, e será transmitido ao vivo e online pelo Globoplay, pelo sinal do SporTV e Premiere. Para assistir, os torcedores devem acessar o serviço sua versão web pelo PC ou no aplicativo para celulares Android, iPhone (iOS), desde que sejam assinantes do plano "Globoplay + Canais” ou do pacote Premiere“. Vale lembrar que a assinatura atual está custando a partir de R$ 39,90 no formato anual e R$ 49,90 no pagamento mensal.