São Paulo x LDU ao vivo: onde assistir ao jogo da Sul-Americana online

São Paulo e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (31), às 19h, no horário de Brasília, pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana. A partida será realizada no Morumbi e terá transmissão da ESPN. Pela Internet, é possível assistir ao jogo ao vivo pelo Star+, que retransmite o sinal da emissora em tempo real para assinantes. O time equatoriano venceu o primeiro duelo por 1 a 0, e agora o tricolor paulista precisa ganhar por mais de um gol para avançar para as semifinais. Confira, a seguir, como assistir a São Paulo e LDU ao vivo no computador e no celular.