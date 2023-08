São Paulo x San Lorenzo ao vivo: onde assistir ao jogo da Sul-Americana

São Paulo e San Lorenzo se enfrentam, nesta quinta-feira (10), no jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida acontece às 19h, no horário de Brasília, no Morumbi, em São Paulo. O confronto terá transmissão do Star+ e poderá ser assistido ao vivo por assinantes do streaming, no computador e no celular. No primeiro duelo, os tricolores perderam de 1 a 0, e agora precisam vencer por dois gols de diferença para avançar na competição. Confira, a seguir, as prováveis escalações e como assistir a São Paulo x San Lorenzo ao vivo e online.

Ao vivo: São Paulo e San Lorenzo se enfrentam nesta quinta-feira; saiba assistir ao vivo — Foto: Reprodução/Star+

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Nestor e Wellington Rato; Luciano e Calleri.

Provável escalação do San Lorenzo

Augusto Batalla; Agustín Giay, Rafael Pérez, Campi, Gastón Hernández e Malcom Braida; Iván Leguizamón, Jalil Elías, Gonzalo Maroni e Nahuel Barrios; Adam Bareiro.

Como assistir a São Paulo e San Lorenzo ao vivo e online

Passo 1. Acesse o Star Plus (starplus.com/pt-br/home) no horário da partida e toque em “ESPN”, no menu superior;

Saiba como assistir a São Paulo x San Lorenzo ao vivo pelo Star+ — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Localize a seção “O Melhor da ESPN” e selecione o logo da Sul-Americana;

Veja como assistir à Copa Sulamericana ao vivo e online — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. No campo “Ao Vivo e A Seguir”, toque no banner do jogo entre “São Paulo e San Lorenzo”;

É possível assistir ao jogo do São Paulo ao vivo e online pelo Star+ — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Com a página do jogo aberta, toque no ícone de play para começar a assistir ao vivo.

São Paulo e San Lorenzo onde assistir: Star+ transmite a partida ao vivo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Como assistir a São Paulo x San Lorenzo ao vivo pelo celular

Passo 1. Abra o Star Plus no celular na hora do jogo e clique em “ESPN”, no menu superior. Depois, localize a seção “O Melhor da ESPN” e toque no logo da Sul-Americana;

É possível assistir à Copa Sul-Americana ao vivo no celular — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. No campo “Ao Vivo e A Seguir”, toque no banner do jogo entre “São Paulo e San Lorenzo”. Com a página do jogo aberta, clique no ícone de play para começar a assistir ao vivo.

Veja como assistir a São Paulo e San Lorenzo ao vivo pelo celular — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

