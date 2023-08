Saudade da TV dos anos 1990? Este site te faz viajar para qualquer época

É possível "voltar no tempo" e reviver a atmosfera da televisão dos anos 1990 com o site My90sTV. A plataforma exibe trechos de diferentes programas nostálgicos a partir de uma interface que simula uma TV da época. Além da década de 1990, também é possível assistir a conteúdos dos anos 1950, 1960, 1970, 1980 e 2000, incluindo desenhos, comerciais, trailers de filmes, clipes e muito mais. O site, contudo, não exibe programas brasileiros. A seguir, o TechTudo preparou um tutorial de como usar o My90sTV para embarcar em uma viagem nostálgica pela história da programação televisiva.

O site My90sTV imita uma televisão da época e exibe trechos de programas, comerciais, trailer de filmes e outros conteúdos — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

My90sTV: como ver a programação de outras décadas

Passo 1. Abra o navegador e digite "www.my90stv.com" na barra de endereços. Depois, pressione Enter para acessar o site do My90sTV. Neste momento, uma tela de carregamento aparecerá exibindo a mensagem "Teletransporte";

Tela de carregamento do site My90sTV — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 2: Quando o site carregar, ele exibirá uma interface que se assemelha a uma televisão dos anos 90, com uma imagem ao lado simulando um controle remoto. Para ligar a TV, clique no botão "Power". Você tem a opção de utilizar tanto os botões presentes na TV quanto os botões disponíveis no controle remoto;

Botão “Power” liga ou desliga a TV — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 3. Ao selecionar o botão "menu", aparecerá um menu de opções. No entanto, esse é um recurso decorativo, ou seja, não possui uma funcionalidade real;

Ao clicar no botão "menu", um menu de opções será apresentado — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 4. Agora, você pode escolher a categoria que mais lhe interessa, como desenhos animados, música, esportes, entre outras. Cada uma mostra o número de conteúdos disponíveis ao lado. Você pode selecionar algumas opções específicas ou marcar todas elas conforme sua preferência;

Escolha a categoria de conteúdo que mais lhe interessa — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 5. Você ainda pode explorar os conteúdos ao longo dos anos. Logo abaixo da interface da televisão, o site apresenta uma linha do tempo interativa. Basta selecionar o ano desejado para que sejam exibidos os conteúdos daquele período. Ao trocar de clipe, uma tela cinza surge, relembrando a transição que ocorria nas TVs antigas ao mudar de canal;

Explore os conteúdos ao longo dos anos — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 6. Para trocar de canal, clique nos botões com a inscrição "CH" que possuem setas apontando para cima e para baixo. Isso exibirá outro clipe de vídeo de um canal diferente da década de 1990;

Mude de canal usando os botões com a inscrição “CH” — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 7. Logo abaixo da linha do tempo, é possível visualizar o título do conteúdo que está sendo exibido. Vale ressaltar que o conteúdo do My90sTV está disponível apenas em inglês e não inclui materiais brasileiros;

Título do conteúdo em exibição — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 8. Use o botão de volume para ajustar o nível de som do vídeo. Basta clicar nos botões com a marcação "VOL";

Ajuste o som do vídeo utilizando o botão de volume — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 9. O My90sTV permite aos usuários mergulhar na nostalgia não apenas dos anos 90, mas também das décadas anteriores, como os anos 50, 60, 70 e 80, além da década de 2000. Você só precisa clicar na imagem correspondente localizada no lado direito da tela;

Reviva a nostalgia das décadas anteriores, como os anos 50, 60, 70 e 80, além do ano 2000 — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 10. Ao selecionar qualquer uma das imagens, você será automaticamente direcionado para uma nova página com uma interface que recria a aparência de uma televisão daquela época. Para exemplificar, selecionamos a opção “My50sTV”;

O site recria a aparência de uma televisão da época — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Com informações de My90sTV.

