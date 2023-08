Show do Alok ao vivo: onde assistir à apresentação do DJ em Copacabana

O DJ Alok fará um show neste sábado (26), a partir das 20h, na praia de Copacabana. O evento será gratuito, sem necessidade de comprar ingressos, e marca a comemoração do centenário do hotel Copacabana Palace. A data também será especial para o artista, que completará 32 anos. A expectativa é de que o show atraia um milhão de pessoas, mas quem não quiser encarar a multidão poderá curtir a apresentação no conforto de casa, com transmissão pelo canal Multishow , no Globoplay . Vale lembrar que, para acessar o canal no streaming, é necessário ser assinante do plano “ Globoplay + Canais Ao Vivo”, que inclui os Canais Globo .

Alok vai tocar em um palco giratório, com formato de pirâmide e cerca de 30 metros de altura. Além disso, fogos e painéis de LED vão interagir com as músicas ao longo do evento. O show conta ainda com a participação das 12 escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval do Rio. Não por acaso, a comemoração já está sendo chamada de “Réveillon fora de época”. A seguir, veja como assistir a apresentação do Alok ao vivo no Multishow.

Show do DJ Alok será transmitido no Multishow neste sábado (26), a partir das 20h — Foto: Divulgação/Alisson Demetrio

Show do Alok ao vivo: como assistir aos shows do RJ pelo PC

Passo 1. Para acessar a transmissão do show do Alok ao vivo no Multishow, abra a página do Globoplay ("globoplay.globo.com" , sem aspas) e, no canto superior direito, clique no ícone do avatar para fazer login com uma Conta Globo ou assinar o serviço;

Para assistir show do Alok, usuário deve fazer login com uma Conta Globo no Globoplay — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 2. Após logado, acesse a seção "Agora na TV" para visualizar as transmissões ao vivo disponíveis;

Programação ao vivo do Multishow pode ser assistida online após espectador entrar na seção "Agora na TV" no Globoplay — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 3. No horário do show, role o menu de canais e escolha o Multishow para acessar a transmissão da apresentação do Alok.

Fãs poderão acompanhar show do Alok após escolher o canal Multishow no lista de canais do Globoplay — Foto: Reprodução/Multishow

Show do Alok ao vivo: como assistir aos shows do RJ pelo celular

Para acompanhar o show do Alok ao vivo pelo celular, inicie o aplicativo do Globoplay em seu dispositivo, toque na aba "Agora" e role a tela para selecionar o canal Multishow. Basta seguir esse passo a passo no horário da apresentação para que a transmissão comece automaticamente.

Show do Alok no Multishow também será transmitido no app do Globo Play — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

