Sorteio da Champions League 23/24: onde assistir à definição dos grupos ao vivo

O sorteio do chaveamento dos grupos da UEFA Champions League 2023/2024 acontece às 13h (horário de Brasília) desta quinta-feira (31), no Fórum Grimaldi, em Mônaco. O evento, que definirá os oito grupos da competição, contará com transmissão ao vivo na TV fechada pelo canal TNT Sports, com sinal sendo retransmitido online e em tempo real para os assinantes do HBO Max. O streaming é pago e pode ser acessado pelo PC e no aplicativo disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Atualmente, os planos de assinatura custam a partir de R$ 34,90.