Speak Subtitles for YouTube: extensão converte legendas em áudio; como usar

Speak Subtitles for YouTube é uma extensão do Google Chrome que transforma a legenda de vídeos do YouTube em áudio. A tecnologia, que funciona por meio de inteligência artificial (IA), pode representar uma grande acessibilidade para pessoas com deficiência visual, além de também ser útil para quem quer praticar outros idiomas. O recurso ainda conta com uma interface prática, sendo fácil decidir entre diferentes línguas e tipos de vozes. O usuário também pode modificar o tom, volume e a velocidade da legenda de voz de acordo com o vídeo a que estiver assistindo. A seguir, veja como instalar e utilizar a extensão Speak Subtitles for YouTube.