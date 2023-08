Super Mario Bros. Wonder Direct: veja como assistir à apresentação da Nintendo

O próximo Nintendo Direct, que nesta edição leva o nome Super Mario Bros. Wonder Direct, será realizado na próxima quinta-feira (31), a partir das 11h (horário de Brasília). O evento leva este nome porque será focado apenas no mais novo jogo da franquia Super Mario Bros., previsto para ser lançado no Nintendo Switch no dia 20 de outubro de 2023. A ideia da fabricante é conceder aos fãs uma visão mais aprofundada do jogo e mostrar novidades além das anunciadas no último Direct.