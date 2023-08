Tem como remover app que não sai do Android? Entenda e veja como fazer

Remover apps que não saem do Android é um desejo de muitos usuários dos celulares com sistema operacional do Google . Isso porque há, de fato, alguns aplicativos que são mais difíceis de desinstalar do celular. Alguns deles são pré-instalados ou pertencem ao próprio sistema operacional e não podem ser removidos por conta de suas funções sensíveis. Porém, existem algumas maneiras simples de fazer o procedimento com ajustes nas configurações e modificações nas preferências do administrador. A seguir, confira o tutorial rápido de como remover apps no Android.

Tutorial ensina como remover aplicativos que não saem dos dispositivos Android — Foto: Luciana Maline/TechTudo

📝 É possível criar uma inteligência artificial em casa? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Por que alguns apps não podem ser desinstalados?

Alguns motivos específicos podem impedir que usuários desinstalem aplicativos livremente em celulares Android. O caso mais conhecido é o dos apps do sistema, que são fundamentais para o funcionamento normal do dispositivo, o que torna impossível a sua desinstalação. Alguns exemplos desse caso são a Calculadora e o Relógio.

Também existem as aplicações pré-instaladas, como o Samsung Pay e o Moto, que permanecem no dispositivo mesmo que o usuário faça o processo de restauração de fábrica. Esse tipo de aplicativo já está instalado no celular antes da realização da compra e também não pode ser excluído. Contudo, é possível desativá-lo, ação que libera mais espaço de armazenamento e impede que ele seja novamente executado sem a permissão do usuário.

Por fim, existem os apps com privilégios de administrador que, basicamente, utilizam a permissão do usuário para ter acesso a recursos do smartphone, como a câmera e a lista de contatos, o que acaba por impedir que eles sejam desinstalados. Mas, nesse caso, algumas configurações podem ajudar a tirar os apps indesejado.

Alguns aplicativos para celulares Android não podem ser desinstalados por pertencerem ao sistema operacional — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Como desinstalar apps normais no Android?

Para desinstalar apps convencionais no Android, basta ir até o ícone do aplicativo de interesse no celular e pressioná-lo até que apareça um menu. Escolha a opção “Informações do app” presente nele e, na aba seguinte, clique em “Desinstalar”. Depois disso, o app será removido do dispositivo instantaneamente.

Desinstalação de aplicativos em celulares Android — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Como desinstalar apps pré-instalados?

Passo 1. Para desabilitar aplicativos pré-instalados, é preciso abrir as configurações do dispositivo e buscar pelo campo "Apps". Na aba seguinte, escolha a aplicação desejada e clique sobre ela.

Acesso e seleção de aplicativos pelas configurações do Android — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 2. Na tela que se abrirá, a opção "Desativar" estará disponível. Clique nela e depois confirme o procedimento com um toque no campo “Desativar app”. Logo em seguida, a aplicação será ocultada no celular.

Desativação de aplicativo pré-instalado no Android — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Como desinstalar apps com privilégios de administrador?

Passo 1. No caso de apps com privilégios de administrador, para desinstalá-los, é preciso revogar o privilégio concedido anteriormente. Para isso, abra as configurações do dispositivo, arraste a tela para baixo até a opção “Segurança”. Em seguida, selecione o campo "Apps do administrador de dispositivo".

Configurações de segurança e de administrador de apps no Android — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 2. Na aba seguinte, vá até o aplicativo que se deseja desinstalar e desative a sua permissão, clicando no ícone deslizante em azul. Uma nova aba será aberta, na qual será preciso pressionar a opção “Desativar o app de administrador deste dispositivo”.

Celulares Android têm aplicativos com permissão de administrador que podem ser desativados — Foto: Reproduçã/Gisele Souza

Passo 3. Depois de finalizar o processo, o aplicativo poderá ser excluído como uma aplicação convencional para Android.

Desinstalação de aplicativos em dispositivos Android — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Com informações de Online Tech Tips e UpPhone

Veja também: como atualizar seu celular Android e ter a versão mais recente do sistema