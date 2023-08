Tirar marca d'água do TikTok: guia mostra três formas grátis

Tirar a marca d'água do TikTok para reaproveitar os vídeos no Reels do Instagram é muito comum entre os criadores de conteúdo. A ação é importante para não perder engajamento, já que a rede social da Meta diminui o alcance de vídeos que mencionam a rede social concorrente, mesmo que seja apenas através da logomarca.

Por esse motivo, há uma grande busca por aplicativos e sites online que removam a marca d'água dos vídeos. As ferramentas podem ser usadas de forma gratuita, mas têm algumas limitações. Para ajudar nessa missão, o guia do TechTudo abaixo traz opções de programas para iPhone, Android e PC que conseguem fazer a remoção de forma simples.

Sites e aplicativos permitem remover a marca d'água do TikTok — Foto: Foto: Mariana Saguias/TechTudo

📝Como ver quem visualizou meus vídeos no TikTok? Veja no Fórum do TechTudo

Veja no índice abaixo todos os tópicos que serão abordados:

Como tirar a marca d'água do TikTok pelo iPhone (iOS) Como tirar a marca d'água do TikTok pelo Android Como tirar a marca d'água do TikTok pelo PC Outros programas para remover a marca d'água do TikTok Como baixar vídeos do TikTok sem marca d'água? Posso compartilhar vídeos que não são meus livremente?

1. Como tirar a marca d'água do TikTok pelo iPhone (iOS)

Baixe o aplicativo Foto Apagador/PhotoRetouch na App Store; Ao abrir, selecione a opção “Remover marca d'água de vídeo”; Escolha a mídia que deseja editar na galeria do celular, que será aberta automaticamente; O vídeo escolhido será exibido pelo app. Clique em “feito” para confirmar a escolha e prosseguir; Na página de edição, aperte o “Pause” no momento em que a marca d'água aparecer e, em seguida, clique na ferramenta “Erase”, localizada no menu inferior da tela; Selecione a área da logomarca, que ficará destacada por um fundo laranja e quatro bolas azuis nos cantos. Depois, aperte em “Erase” novamente para confirmar a ação; Repita o processo em todas as áreas onde a marca d'água aparecer ao longo do vídeo; Ao finalizar, selecione “Save”. No menu que vai aparecer, é possível escolher se deseja salvar o vídeo na galeria, enviar por e-mail, por WhatsApp, dentre outras opções.

Vale ressaltar que, após a edição, fica um borrão no local onde antes estava a logomarca do TikTok. Em alguns vídeos, esse efeito pode atrapalhar, principalmente se a marca d'água aparecer próxima aos textos ou de imagens importantes.

App Foto Apagador ajuda a apagar a marca d'água do TikTok no iPhone — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

2. Como tirar a marca d'água do TikTok pelo Android

Para celulares Android, o aplicativo Video Watermark ajuda a remover a marca d'água do TikTok de forma gratuita. Veja abaixo o passo a passo de como fazer.

Passo 1. Baixe o aplicativo Video Watermark na Google Play Store;

O aplicativo Watermark remover está disponível na Play Store — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 2. Abra o app e clique em “Remover marca d’água”. Depois, escolha o vídeo que deseja editar na galeria;

Abra o vídeo que deseja editar no aplicativo — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 3. Tocando na tela, selecione a área em que a marca d’água aparece. É importante incluir todos os frames. No app é possível selecionar até duas áreas no mesmo arquivo;

Marque os locais onde a logo aparece — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 4. Com os locais selecionados, clique em “Export” no canto superior direito da tela. Em seguida, selecione a qualidade que deseja salvar o vídeo. Na versão gratuita do aplicativo, só é possível baixar em 720p ou 480p;

O arquivo é salvo automaticamente na galeria — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 5. O vídeo será salvo automaticamente na galeria do dispositivo. Vale ressaltar que o app Video Watermark deixa um borrão no local da logomarca. Sendo assim, a edição pode interferir caso seja feita perto de textos ou imagens importantes. Além disso, a versão gratuita do app contém muitas propagandas ao longo do processo de edição.

Os locais ficam borrados — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

3. Como tirar a marca d'água do TikTok pelo PC

Também é possível remover a marca d’água do TikTok pelo computador de forma descomplicada com a ferramenta Apowersoft. Para isso, basta seguir alguns passos simples:

Acesse o endereço (https://www.apowersoft.com.br/video-watermark-remover); Carregue o vídeo desejado no site; Em seguida, selecione as áreas onde aparecem as logomarcas e clique em “Excluir”. É importante incluir todos os frames na edição, para que a logo seja completamente removida; Por fim, aguarde que o vídeo seja processado e selecione “baixar processados” para salvá-lo.

Para ajudar o usuário a não cometer erros ao remover a marca d'água do TikTok pelo PC, o TechTudo criou tutorial completo mostrando como usar o Apowersoft.

Apowersoft: site permite remover marca d'água de vídeos gratuitamente — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

4. Outros programas para remover a marca d'água do TikTok

Existem outros sites e aplicativos gratuitos que permitem remover a marca d’água e outros objetos indesejados de vídeos e fotos. Dessa forma, o conteúdo poderá ser publicado em outras redes sociais e mensageiros sem que haja a redução de alcance. A seguir, conheça essas ferramentas e saiba onde encontrá-las.

Kapwing: é uma ferramenta que facilita a edição de vídeos, permitindo inserir legendas, redimensionar mídias, converter arquivos, adicionar e remover marcas d’água, entre muitas outras personalizações. É possível acessar o Kapwing através do site (https://www.kapwing.com/pt) e testar a plataforma gratuitamente.

é uma ferramenta que facilita a edição de vídeos, permitindo inserir legendas, redimensionar mídias, converter arquivos, adicionar e remover marcas d’água, entre muitas outras personalizações. É possível acessar o Kapwing através do site (https://www.kapwing.com/pt) e testar a plataforma gratuitamente. 123Apps: também possui diversas funções gratuitas de edição de vídeo, como a conversão de texto para fala, a opção de mesclar diferentes mídias, além de uma parte exclusiva para remover logotipos e marcas d'água em poucos cliques. Para acessá-lo, basta acessar o site (https://online-video-cutter.com/pt/remove-logo) e carregar um arquivo.

também possui diversas funções gratuitas de edição de vídeo, como a conversão de texto para fala, a opção de mesclar diferentes mídias, além de uma parte exclusiva para remover logotipos e marcas d'água em poucos cliques. Para acessá-lo, basta acessar o site (https://online-video-cutter.com/pt/remove-logo) e carregar um arquivo. Remover marca d'água, retocar: o aplicativo Mágico da Borracha, disponível para Android, permite apagar qualquer objeto de um vídeo ou foto de forma fácil. A ferramenta é gratuita e pode ser encontrada na Google Play Store.

Kapwing permite editar vídeos — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

5. Como baixar vídeos do TikTok sem marca d'água?

Alguns sites e aplicativos permitem fazer o download de vídeos do TikTok já sem a marca d’água, excluindo a necessidade de edições posteriores. Um exemplo é o site SSSTikTok (ssstik.io/pt), que dá a opção de baixar o conteúdo com ou sem a logomarca da rede social. Além disso, o aplicativo Snaptik, disponível para Android e iPhone, também realiza essa função de forma simples, é preciso apenas colar o link do vídeo e escolher “no watermark” no momento de salvar o arquivo.

Para saber como utilizar o SSSTikTok e o Snaptik, confira um passo a passo completo feito pelo TechTudo de como fazer o download de vídeos do TikTok sem a marca d'água. Além disso, conheça outras ferramentas que podem auxiliar bastante na hora de fazer o download e a remoção da logomarca de conteúdos do TikTok.

Snaptik permite baixar vídeos do TikTok sem marca d'água — Foto: Marvin Costa/TechTudo

6. Posso compartilhar vídeos que não são meus livremente?

Como já mencionado, remover a marca d’água do TikTok é fundamental para poder aproveitar os conteúdos no Instagram e em outras redes sociais sem ter o engajamento reduzido. No entanto, é importante tomar cuidado ao compartilhar os vídeos de outras pessoas nas redes, já que a prática pode violar o direito autoral (Direito de Autor), a propriedade intelectual do outro e, consequentemente, ferir as Diretrizes da Comunidade de ambas as plataformas.

Tanto no TikTok quanto no Instagram, a publicação de vídeos sem permissão e que não se encaixam na doutrina do “fair use” (uso justo) podem implicar na remoção do conteúdo e, em casos de repetição, na suspensão e exclusão da conta.

Para reproduzir vídeos do TikTok, é preciso estar atento às diretrizes da comunidade — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo

Veja também: Como viralizar no TikTok? 4 dicas para ficar famoso no app