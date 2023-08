Transfermarkt: como ver estatísticas de times e jogadores de futebol

O site Transfermarkt é uma plataforma que disponibiliza estatísticas de jogadores e times de futebol. No site, é possível encontrar o perfil de atletas brasileiros e internacionais, como Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi e Mbappé, além do valor de mercado atual, histórico de transferências e quantidade de gols. Para quem gosta de curiosidades futebolísticas, estatísticas como maiores vitórias e valor do passe dos esportistas durante a carreira também podem ser encontradas no site. Nele, ainda é possível acessar dados e estatísticas sobre clubes, seleções, treinadores e campeonatos do mundo. Confira, a seguir, como ver estatísticas e times e jogadores de futebol pelo Transfermarkt.