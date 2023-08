US Open 2023 ao vivo: onde assistir ao último Grand Slam do ano

É possível assistir ao US Open 2023 ao vivo no computador e no celular. O último Grand Slam do ano teve início nesta segunda-feira (28), em Nova York, nos Estados Unidos, e segue até o dia 10 de setembro, com participação de sete brasileiros, incluindo Bia Haddad. É possível assistir ao torneio ao vivo pela ESPN, Star+, Sportv e pelo Globoplay, que retransmite o sinal do Sportv 3 para assinantes do pacote Globoplay + Canais Ao Vivo. Confira, a seguir, o cronograma da competição, a lista de brasileiros participantes e como assistir ao US Open 2023 ao vivo no PC e celular.