Valorant Champions 2023: como assistir às partidas e ganhar drops no jogo

O Valorant Champions 2023, o mundial do FPS da Riot Games, será realizado entre os dias 6 e 26 de agosto em Los Angeles, Estados Unidos. Você poderá assistir a todos os jogos da LOUD e das demais equipes nos canais oficiais do Valorant nas plataformas Twitch e YouTube. Ao mesmo tempo, será possível ganhar algumas recompensas dentro do jogo apenas por assistir ao campeonato. Para ficar apto a receber os chamados "drops", é necessário vincular sua conta do game às plataformas de streaming. A seguir, veja como fazer o vínculo e saiba todas as recompensas que estarão disponíveis no Champions.