Volta da Espanha 2023: confira etapas da competição e como assistir online

A Volta da Espanha 2023 inicia neste sábado (26) em Barcelona e pode ser assistida ao vivo pelo Star+, que retransmite a programação da ESPN em tempo real para assinantes no computador e no aplicativo para Android e iPhone (iOS). A competição anual de ciclismo percorre diversas regiões da Espanha e se encerra no dia 17 de setembro, em Madrid. O percurso de 3.156,5 km é dividido em 21 etapas, que são transmitidas diariamente em horários distintos, sempre pela manhã, no horário de Brasília - exceto hoje, o primeiro dia do campeonato. A seguir, confira todas as etapas da competição e veja como assistir a Volta da Espanha 2023 pelo Star+.