WhatsApp: como compartilhar tela na chamada de vídeo

O WhatsApp lançou na terça-feira (8) um recurso que permite o compartilhamento de tela em chamadas de vídeo realizadas pelo mensageiro. O usuário pode mostrar em tempo real para os contatos o que está fazendo no celular e compartilhar apps, sites, documentos e até fotos durante a ligação. A ferramenta, ideal para reuniões online, já é encontrada em plataformas como Google Meet, Zoom e Microsoft Teams. Vale destacar, contudo, que o acesso ao compartilhamento via WhatsApp será gradual, mas diversos usuários de celulares Android, iPhone (iOS) e Windows Phone já podem utilizá-lo. No tutorial a seguir, veja como usar a novidade.