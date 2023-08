WhatsApp Web: como fazer chamada de vídeo e ligação de voz no PC

A seguir, confira como fazer ligação de áudio e vídeo pelo WhatsApp no computador. O procedimento foi realizado pela versão do aplicativo para Mac, mas as dicas também valem para PC com Windows. Além disso, caso não queira baixar o programa, aprenda também como emular o app para fazer chamadas de vídeo ou ligação de voz pelo WhatsApp Web no computador.

Aprenda como fazer ligações de áudio e vídeo no WhatsApp pelo PC — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

O TechTudo reuniu abaixo cinco dicas para você aprender como fazer ligação pelo WhatsApp Web. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

O que é necessário para fazer ligação pelo WhatsApp Web? Como baixar e instalar o WhatsApp desktop Como fazer ligação de voz pelo WhatsApp no PC Como fazer chamada de vídeo pelo WhatsApp no PC Como fazer chamada de vídeo pelo WhatsApp no PC com emulador de Android

1. O que é necessário para fazer ligação pelo WhatsApp Web?

O WhatsApp Web não tem a capacidade de realizar chamadas de vídeo diretamente pelo navegador. As chamadas de vídeo são uma funcionalidade que ainda está mais centrada no aplicativo móvel do WhatsApp. Se você deseja fazer chamadas de vídeo usando o WhatsApp no seu computador, precisará baixar e instalar o app WhatsApp Desktop em seu computador. Aqui estão os passos gerais para isso:

Requisitos:

Conta WhatsApp ativa: você deve ter uma conta ativa no WhatsApp, vinculada a um número de telefone. Certifique-se de que sua conta esteja funcionando corretamente no aplicativo móvel;

você deve ter uma conta ativa no WhatsApp, vinculada a um número de telefone. Certifique-se de que sua conta esteja funcionando corretamente no aplicativo móvel; Computador com Windows ou macOS : o WhatsApp Desktop está disponível para sistemas Windows e macOS. Certifique-se de estar usando um dos sistemas suportados;

: o WhatsApp Desktop está disponível para sistemas Windows e macOS. Certifique-se de estar usando um dos sistemas suportados; Conexão à internet estável: uma conexão à internet estável e rápida é essencial para realizar chamadas de vídeo de qualidade.

O que é necessário para fazer ligação pelo WhatsApp Web? — Foto: Reprodução/Unsplash/Christin Hume

2. Como baixar e instalar o WhatsApp desktop

Passo 1. Acesse a página de download do WhatsApp e clique em "Baixar". Ou, então, em "whatsapp.com/download" (sem aspas) e selecione o botão indicado para baixar a versão desktop do mensageiro para Windows ou Mac;

Baixando o WhatsApp para computador — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 2. Agora, no celular, abra as configurações do mensageiro, vá em "WhatsApp Web" e escaneie o código QR que aparece na janela do aplicativo.

Escaneie o QR Code para usar o WhatsApp no PC — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

3. Como fazer ligação de voz pelo WhatsApp no PC

Passo 1. Para fazer uma chamada de áudio, abra a conversa com o contato desejado e assinale o ícone de telefone, no canto superior direito da janela;

Fazendo ligação de áudio no WhatsApp pelo PC — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 2. Caso necessário, autorize o acesso do aplicativo ao microfone do seu computador clicando em "OK";

Autorize o acesso ao microfone para fazer ligação pelo WhatsApp no PC — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 3. Na janela da chamada, é possível ativar ou desativar a câmera e o microfone e, no menu, alterar os dispositivos de câmera, microfone e alto-falante padrão. Para finalizar a chamada, basta clicar sobre o botão vermelho.

Chamada de voz no WhatsApp pelo PC — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

4. Como fazer chamada de vídeo pelo WhatsApp no PC

Passo 1. Para fazer uma videochamada, abra a conversa com o contato desejado e aperte o ícone da câmera, no canto superior direito da janela;

Fazendo ligação de vídeo no WhatsApp pelo PC — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 2. Caso necessário, autorize o acesso do aplicativo ao microfone e webcam do seu computador clicando em "OK";

Autorize o acesso à câmera para fazer ligação de voz pelo WhatsApp no PC — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 3. Na janela da chamada, é possível ativar ou desativar a câmera e o microfone e, no menu, manter a janela sempre à frente, alterar a câmera, microfone e alto-falante padrão. Para finalizar a ligação, basta clicar sobre o botão vermelho.

Ligação de vídeo no WhatsApp pelo PC — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Pronto! Aproveite as dicas para fazer ligações de áudio e vídeo no WhatsApp pelo computador de forma nativa.

5. Como fazer chamada de vídeo pelo WhatsApp no PC com emulador de Android

Quem deseja realizar uma videochamada têm uma opção alternativa: instalar o aplicativo destinado a dispositivos Android no computador por meio de emuladores, como o BlueStacks ou o Nox. Nas linhas a seguir, confira como instalar o WhatsApp no PC com o BlueStacks para fazer chamadas de vídeo. Lembre-se de fazer um backup das suas conversas para evitar que nenhum dado seja perdido no procedimento – veja como fazer backup do WhatsApp neste tutorial.

Baixe o arquivo APK do WhatsApp para fazer chamada de vídeo pelo WhatsApp no PC com emulador de Android — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull

Passo 2. Na pasta de download do seu computador, abra o aplicativo do WhatsApp e aguarde até que ele seja instalado no BlueStacks;

Instale o WhatsApp no BlueStacks para fazer chamada de vídeo pelo WhatsApp no PC com emulador de Android — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 3. Agora, no BlueStacks, assinale o ícone do WhatsApp para executar o aplicativo;

Abra o WhatsApp pelo BlueStacks para fazer chamada de vídeo pelo WhatsApp no PC com emulador de Android — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 4. Pressione o botão "Concordar e continuar" e proceda com o registro do seu número no WhatsApp. Lembre-se de que a sua conta será desconectada do seu celular;

Registre a sua conta no aplicativo para fazer chamada de vídeo pelo WhatsApp no PC com emulador de Android — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 5. Após registrar o seu número, toque sobre o botão indicado para iniciar uma nova conversa;

Inicie uma nova conversa para fazer chamada de vídeo pelo WhatsApp no PC com emulador de Android — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 6. Em seguida, pressione "Novo contato";

Crie um novo contato para fazer chamada de vídeo pelo WhatsApp no PC com emulador de Android — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 7. Digite os dados (nome e número de telefone) do contato com o qual você deseja fazer a chamada de vídeo e confirme a ação no botão indicado, no canto superior direito da tela, para salvar;

Entre com os dados do contato para fazer chamada de vídeo pelo WhatsApp no PC com emulador de Android — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 8. Os dados do contato serão exibidos na tela. Basta escolher a opção "Chamada de vídeo" para iniciar a ligação.

Iniciando chamada de vídeo no WhatsApp pelo PC — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Aproveite as dicas de como usar o WhatsApp no PC para fazer ligações de vídeo.

