xMind: inteligência artificial cria mapas mentais; veja como usar

É possível criar mapas mentais gratuitamente e em poucos segundos com o xMind. A ferramenta utiliza inteligência artificial (IA) para estruturar ideias e criar planos de ação de forma organizada e visual, fornecendo informações detalhadas sobre qualquer assunto. O site também permite ajustar a disposição de dados, além de adicionar e excluir temas depois de gerar a estrutura. A ferramenta oferece 20 mil tokens para o uso no modo gratuito, ou 1 milhão de tokens por US$ 3,99 (cerca de R$ 19,90). A seguir, veja como utilizar o xMind.