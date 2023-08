You.com no WhatsApp: como usar inteligência artificial

O You.com lançou um serviço de bate-papo com inteligência artificial para uso dentro do WhatsApp. O YouChat pode ser acessado por qualquer usuário diretamente no mensageiro, no Android e no iPhone (iOS). O chatbot envia as respostas por meio de mensagens comuns, como se fosse uma conversa com um amigo. É possível fazer perguntas simples ou enviar pedidos elaborados para a IA, que manda as respostas prontamente, acompanhadas de links que serviram de referência para a confecção daquele texto. Confira, a seguir, como usar o You.com no WhatsApp.