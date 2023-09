A Fazenda 15 ao vivo: onde assistir à pré-estreia do reality online

O programa especial de pré-estreia de A Fazenda 15 ocorre ao vivo nesta segunda-feira (18), a partir das 22h30, na Record TV. O público pode assistir à transmissão online pelo PlayPlus, streaming que disponibiliza gratuitamente a programação ao vivo da emissora no PC e no app para Android e iPhone (iOS). Neste dia, serão relembrados os 18 participantes confirmados para a sede, já divulgados na quinta-feira (14). Além disso, serão revelados os nomes de mais dez competidores que ficarão no Paiol disputando os votos do público pelas últimas quatro vagas da temporada.