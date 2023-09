A Fazenda 15: como votar para salvar peão da 1ª Roça

A primeira eliminação de A Fazenda 15 acontece hoje (28) e é formada por Lucas Souza, Nathalia Valente e Rachel Sheherazade. Quem receber menos votos do público sai do jogo na edição ao vivo desta quinta-feira (28), a partir das 22h45. Para votar nesta roça, o espectador deve acessar a página do reality show, no portal R7, e selecionar seu roceiro favorito. Lembrando que é possível votar quantas vezes desejar e que não é necessário realizar cadastro no site. Confira, a seguir, como foi formada a roça e veja como votar para ajudar a manter um peão em A Fazenda 2023.