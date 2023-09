AI Photo Restorer: como usar o VanceAI para restaurar fotos antigas

Restaurar fotos antigas é possível pelo VanceAI, site de inteligência artificial que melhora a qualidade de imagens. A ferramenta conta com funções úteis de edição, como remoção de fundo, coloração e reparo de fotos antigas, além de limpeza de ruídos e melhoria de resolução. É possível usar a plataforma de forma gratuita, com limite de uso em até três imagens. Depois disso, é preciso comprar créditos, que custam a partir de US$ 4.95 (cerca de R$ 25). A versão paga também tem processamento offline e suporte de imagens mais pesadas. A seguir, saiba usar o VanceAI para restaurar fotos antigas.