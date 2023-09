América-MG x Vasco ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

América-MG e Vasco se enfrentam, às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (25), em partida atrasada da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. A bola rola na Arena Independência, em Minas Gerais, e contará com transmissão ao vivo pelo canal Premiere — cujo sinal em tempo real é disponibilizado online no Globoplay para assinantes do plano "Globoplay e Premiere”. O streaming pode ser acessado em sua versão para o PC ou no app para Android e iPhone (iOS). Lembrando que o valor da assinatura parte de R$ 69,90 (x12 meses) no pagamento mensal e R$ 39,90 no formato promocional anual.