Atlético de Madrid x Real Madrid ao vivo: como assistir ao jogo da La Liga online

Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam, às 16h (horário de Brasília) deste domingo (24), em duelo válido pela sexta rodada da La Liga 2023/2024. Marcado para o Estádio Metropolitano de Madrid, casa do Atlético, o clássico terá transmissão ao vivo e online para os assinantes do Star+ — serviço que retransmite o sinal em tempo real do canal ESPN. Para assistir, é preciso acessar o streaming em sua versão web ou no aplicativo disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Vale lembrar que, por ser paga, a assinatura custa a partir de R$ 40,90 por mês.