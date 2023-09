Baixar Stories do Instagram online: como fazer download de vídeos e fotos

Baixar Stories do Instagram online é possível por meio de diferentes ferramentas gratuitas. Uma das mais populares é o SaveFrom.net, que permite ver as publicações anonimamente no PC e no celular, além de baixar as fotos e vídeos publicados na plataforma. O serviço também possibilita fazer download dos Destaques do perfil. É necessário, porém, que a conta esteja no modo público para que o site consiga acessar o conteúdo publicado. Confira, a seguir, como baixar Stories do Instagram pelo computador e por celulares Android e iPhone (iOS).