Baldur's Gate 3: como fazer o download e jogar o RPG no PC

Baldur's Gate 3 está disponível no PC via Steam e GOG Galaxy, com uma nova aventura épica de RPG repleta de personagens para conhecer e horas para jogar. O título do Larian Studios, que também chega ao PS5 nesta quarta-feira (6), é uma sequência direta dos dois games anteriores da franquia. No entanto, conta com um novo elenco de heróis e ameaças inéditas no mundo de Forgotten Realms -- ainda que se passe no mesmo universo e com várias referências clássicas. Saiba, a seguir, como fazer o download e jogar Baldur's Gate 3 no PC.