Bayern x Manchester United ao vivo: onde assistir ao jogo da Champions League

Bayern de Munique e Manchester United fazem, às 16h (horário de Brasília) desta quarta-feira (20), um confronto pela primeira rodada do Grupo A da UEFA Champions League 2023/2024. Disputada na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, a partida será transmitida ao vivo e online para os assinantes do HBO Max — streaming que retransmite o sinal em tempo real do canal TNT Sports. Para assistir, o torcedor deve acessar o serviço em sua versão web e no app para celulares Android e iPhone (iOS). No momento, o preço de assinatura está custando a partir de R$ 34,90 no formato de pagamento mensal.