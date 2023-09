Boca Juniors x Palmeiras ao vivo: onde assistir à semifinal da Libertadores

Boca Juniors e Palmeiras fazem, às 21h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (28), a partida de ida válida pela semifinal da Copa Libertadores da América 2023, no Estádio La Bombonera, na Argentina. A transmissão ao vivo acontece no canal ESPN, que disponibiliza seu sinal em tempo real e online no Star+ para assinantes. A plataforma de streaming custa a partir de R$ 40,90 por mês e pode ser acessada em sua versão web ou no aplicativo, disponível para Android e iPhone (iOS). O segundo jogo entre as equipes acontece no dia 5 de outubro, às 21h30, no Estádio Allianz Parque, em São Paulo.